Информер пробок и погоды Яндекс собственного дизайна

Cоздать для сайта 2 информера Яндекса: Пробки и погоду. Погода должна определятся по IP пользователя (в гугле болтается готовый скрипт и инструкция как это сделать), а внешний вид информера на сайте должен быть ввиде одной строки:

Погода: Москва +7 C + маленькая картинка.

Информер пробок должен тоже отображаться одной строкой и иметь распадающийся список городов (у Яндекса их 4).

{Выбор города} Пробки: 6 баллов + картика соответствующего кружка светофора.