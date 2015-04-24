Нужно разработать новый дизайн для торговой площадки, а именно дизайн главной страницы, личные кабинеты пользователей, поисковая система, страница регистрации и.т.д. примерно 30 стр за качество +бонус
Информер пробок и погоды Яндекс собственного дизайна
Cоздать для сайта 2 информера Яндекса: Пробки и погоду. Погода должна определятся по IP пользователя (в гугле болтается готовый скрипт и инструкция как это сделать), а внешний вид информера на сайте должен быть ввиде одной строки:
Погода: Москва +7 C + маленькая картинка.
Информер пробок должен тоже отображаться одной строкой и иметь распадающийся список городов (у Яндекса их 4).
{Выбор города} Пробки: 6 баллов + картика соответствующего кружка светофора.
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