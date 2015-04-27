Необходимо создать интернет магазин по продаже картин художника ! На сайте бегущая строка хаотично демонстрирующая все картины художника , несколько разделов с картинами ,и на главной гифка с картиной . Просчитайте стоимость!
Дизайн торговой площадки
Нужно разработать новый дизайн для торговой площадки, а именно
дизайн главной страницы, личные кабинеты пользователей, поисковая система, страница регистрации и.т.д. примерно 30 стр
за качество +бонус
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