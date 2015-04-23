Нужно сделать дизайн портала по недвижимости

Главное в дизайне:

- связь с фирменным стилем компании (один из элементов фирменного стилю в приложении)

- простота для пользователя (т.е. не перегруженность, а скорее ближе к флат стилю)

Надо сделать дизайн страниц:

- главная

- каталог объектов (2 вида квадратиками и списком)

- страница объекта

Для примера вот сайт http://www.vincent-realty.ru , по функционалу примерно похож будет, более точное тех задание постараюсь сформировать в axure.