В связи с ребрендингом, требуется редизайн сайта в красивый, информативный, сео и user friendly landing page для компании такси
Нужен дизайн сайта
Нужен дизайн сайта для Такси Лунтик ! Стильно качественно и удобно !
Сайт которые нравятся:
http://chel.rutaxi.ru/index.html
http://xn----8sbb4ajvnhfed6h.xn--p1ai/
Если есть вопросы спрашивайте в скайпе andrey215211
Заявки фрилансеров
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