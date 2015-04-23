Нужно создать дизайн для лендинга. Проект страницы вышлю
Требуется дизайн главной страницы
!!!НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ МОЁ И СВОЕ ВРЕМЯ!!!
Нужна работа? Читайте задание!
ЗАЯВКИ БЕЗ ССЫЛКИ НА РАБОТУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЧЕСТВА ОТКЛОНЯЮТСЯ БЕЗ ПРОСМОТРА!
Мне не интересны условия на которых вы работаете - мне нужно КАЧЕСТВО!
Добрый день:
Посмотрите сайты:
http://open-broker.ru/ru/investing/
http://broker.ru/personal_broker
Если у Вас в портфолио есть проекты подобного уровня по КАЧЕСТВУ ДИЗАЙНА.
Под качеством понимается:
-размер шрифтов
-грамотное использование шрифтов
-продуманные расстояние
-продуманные экраны
-кнопки нужного размера и на своем месте
-хуверы
Обязательно указать ссылку на проект разработанный Вами, который на Ваш взгляд соответствует по КАЧЕСТВУ приведенным примерам.
Прошу Вас оставить заявку ниже, мы свяжемся и вышлем задание для ознакомления.
Заявки фрилансеров
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