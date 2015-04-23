Требуется дизайн главной страницы

!!!НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ МОЁ И СВОЕ ВРЕМЯ!!!

Нужна работа? Читайте задание!

ЗАЯВКИ БЕЗ ССЫЛКИ НА РАБОТУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЧЕСТВА ОТКЛОНЯЮТСЯ БЕЗ ПРОСМОТРА!

Мне не интересны условия на которых вы работаете - мне нужно КАЧЕСТВО!

Добрый день:

Посмотрите сайты:

http://open-broker.ru/ru/investing/

https://www.tinkoff.ru/

http://broker.ru/personal_broker

Если у Вас в портфолио есть проекты подобного уровня по КАЧЕСТВУ ДИЗАЙНА.

Под качеством понимается:

-размер шрифтов

-грамотное использование шрифтов

-продуманные расстояние

-продуманные экраны

-кнопки нужного размера и на своем месте

-хуверы

Обязательно указать ссылку на проект разработанный Вами, который на Ваш взгляд соответствует по КАЧЕСТВУ приведенным примерам.

Прошу Вас оставить заявку ниже, мы свяжемся и вышлем задание для ознакомления.