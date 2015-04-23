Нужен дизайн для лендинга по кухням и гардеробным по отдельности

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок167 просмотров

Доброго времени суток. Требуется сделать дизайн будущего лендинга примерно на 10 страниц. пример частично из furnikuhni.ru/ на тему кухонь на заказ. Также нужен будет и второй сайт на тему шкафы и гардеробные примерно в таких стилях, сработаемся и он тоже ваш.) Подробное тз после выбора исполнителя. Ваши сроки и готовность внести дополнительные поправки на сайт в течении тестирования до 4 раз в течении месяца (не бесплатно). вам от меня (+) и отличный отзыв.нужен чтобы открывался и смотрелся во всех браузерах.

10 лет назад
gilnar2015
Ильнар 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров