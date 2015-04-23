Приветствую! Требуется человек с опытом оптимизации под мобильные устройства и планшеты сайта, верстка которого на html 5. Важно, что адрес сайта должен оставаться неизменным! А также очень важно пройти валидацию выполненных работ ...
Нужен дизайн для лендинга по кухням и гардеробным по отдельности
Доброго времени суток. Требуется сделать дизайн будущего лендинга примерно на 10 страниц. пример частично из furnikuhni.ru/ на тему кухонь на заказ. Также нужен будет и второй сайт на тему шкафы и гардеробные примерно в таких стилях, сработаемся и он тоже ваш.) Подробное тз после выбора исполнителя. Ваши сроки и готовность внести дополнительные поправки на сайт в течении тестирования до 4 раз в течении месяца (не бесплатно). вам от меня (+) и отличный отзыв.нужен чтобы открывался и смотрелся во всех браузерах.
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