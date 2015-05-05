Дизайн для компании промышленного направления

Только дизайн сайта для компании, занимающейся производством бетона и смежных изделий на основе технического задания. Есть направления, что нравится, есть задания на несколько страниц. Главная страница сайта, второстепенные страницы сайта.

Срок разработки до понедельника следующей недели. Нужны только Дизайн макеты без верстки и без дополнительных услуг.

Фрилансер будет выбран на основе анализа портфолио и адекватности цены за работу. Задание будет полностью передано исполнителю в пятницу в середине дня. Для работы - выходные дни. Без предоплаты. Если вам необходима предоплата не тратьте мое и свое время.