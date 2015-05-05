Дизайн для компании промышленного направления

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок287 просмотров

Только дизайн сайта для компании, занимающейся производством бетона и смежных изделий на основе технического задания. Есть направления, что нравится, есть задания на несколько страниц. Главная страница сайта, второстепенные страницы сайта.

Срок разработки до понедельника следующей недели. Нужны только Дизайн макеты без верстки и без дополнительных услуг.

Фрилансер будет выбран на основе анализа портфолио и адекватности цены за работу. Задание будет полностью передано исполнителю в пятницу в середине дня. Для работы - выходные дни. Без предоплаты. Если вам необходима предоплата не тратьте мое и свое время.

10 лет назад
temon
Артём 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад
$100
5 дней
Андрей - отличный пример фрилансера, который знает как нужно контактировать с заказчиком. Сделал работу на отлично. Оперативно реагировал на все запросы ответственных за выполнение проекта сотрудников. Спасибо за работу. Уверен, что дальше будем работать в том же ключе
Рекомендую к сотрудничеству, надежный и приятный заказчик.

Заявки фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад

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