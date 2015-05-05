Приветствую! Требуется человек с опытом оптимизации под мобильные устройства и планшеты сайта, верстка которого на html 5. Важно, что адрес сайта должен оставаться неизменным! А также очень важно пройти валидацию выполненных работ ...
Дизайн для компании промышленного направления
Только дизайн сайта для компании, занимающейся производством бетона и смежных изделий на основе технического задания. Есть направления, что нравится, есть задания на несколько страниц. Главная страница сайта, второстепенные страницы сайта.
Срок разработки до понедельника следующей недели. Нужны только Дизайн макеты без верстки и без дополнительных услуг.
Фрилансер будет выбран на основе анализа портфолио и адекватности цены за работу. Задание будет полностью передано исполнителю в пятницу в середине дня. Для работы - выходные дни. Без предоплаты. Если вам необходима предоплата не тратьте мое и свое время.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
редизайн существующих страниц поисковика Авиа БилетовЗавершен10 лет назад
- $50
Сайт в цветовой гамме логотипа заказчика. Из понравившихся сайт http://tata-morozenko.ru/ Понравилось, что сайт легкий для восприятия и сделан для женщин Структура страницы: Сверху в шапке ЛОГО, Контактный телефон 8-918-186-00-00, e-mail: [email protected] Также ...Завершен10 лет назад
Разработка дизайн сайта 1 страницы огласите ваши сроки и бюджетДизайн сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $350
Компания SkillUP объявляет конкурс на вакансию веб-дизайнера для нового проекта — международной IT-республики в Батуми. Это — яркий, движовый, уникальный проект, который принесет вам массу удовольствия, а также станет очень весомым пунктом в портфолио, потому ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно сделать дизайн маленькой шапочки сайта, работа несложная! Все элементы стоят но смотрится как то не очень( Задание в личку!Завершен10 лет назад
- $5
Подобрать для сайта темный pattern и наложить логотип (логотип уже есть). Сделать эффект чтобы задний фон не бросался в глаза. Деньги после одобрения клиентомЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется разработать дизайн лэндинга по продаже кухонь. Предпочтение для разработчиков дизайн-проектов лэндингов схожей тематики. Кандидату предоставляется прототип сайта и ТЗ.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Необходимо разработать дизайн для сайта на туристическо-визовую тематику по типу лэндинга с маркетинговыми элементами. Необходимо подобрать качественные фотматериалы, клипарты (не гуляющие по интернету) Дизайн нужен для главной страницы. ...Завершен10 лет назад
- $200
Имеются образцы "главной"-"категории товаров"-"карточки товара", все образцы в excel программе. Необходимо все исполнить в специальной графической программе для дальнейшего программирования. Сделано делитантом, поэтому рассматриваются более выгодные преложения для интернет-магазина. Только для дизайнера из Москвы.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад