Приветствую! Требуется человек с опытом оптимизации под мобильные устройства и планшеты сайта, верстка которого на html 5. Важно, что адрес сайта должен оставаться неизменным! А также очень важно пройти валидацию выполненных работ ...
Сайт хостинга ngne.eu
Хостинг-компании нужен сайт
Название сайта — ngne.eu
Основной профиль — аренда интернет-серверов в европе
Основная фишка — легкость выбора среди сотен вариантов серверов и тарифных пакетов от европейских партнеров.
Примерный ескиз "на коленке” — во вложении.
Нужны страницы (дизайн, верстка, минимальный jquery):
1) Главная
2) Страница заказа
3) Страница ошибки (404, 503 и тп)
4) Страница с сообщением а-ля «Заказ получен, спасибо!”, «Оплата не прошла” и т.п.
5) Страница на которой будет просто текст — статьи, описания и т.п.
Основные требования:
- контрастные цвета
- большой, легко читаемый шрифт
- нестандартные елементы форм (select, checkbox, radio button, …) в общем дизайне сайта
- работа в основных браузерах
- должен хорошо выглядеть на iphone/android
Хотелось бы получить стильный, современный, минималистичный и запоминающийся сайт
Тематические сайты, дизайн которых мне нравится:
http://www2.iweb.com/dedicated-servers/
https://ru.godaddy.com/pro/dedicated-server?countryview=1
https://www.dreamhost.com/hosting/dedicated/
Нужен только дизайн и верстка (минимальный jquery), без программирования.
Предложите цену и сроки
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