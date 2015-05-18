Сайт хостинга ngne.eu

Хостинг-компании нужен сайт

Название сайта — ngne.eu

Основной профиль — аренда интернет-серверов в европе

Основная фишка — легкость выбора среди сотен вариантов серверов и тарифных пакетов от европейских партнеров.

Примерный ескиз "на коленке” — во вложении.

Нужны страницы (дизайн, верстка, минимальный jquery):

1) Главная

2) Страница заказа

3) Страница ошибки (404, 503 и тп)

4) Страница с сообщением а-ля «Заказ получен, спасибо!”, «Оплата не прошла” и т.п.

5) Страница на которой будет просто текст — статьи, описания и т.п.

Основные требования:

- контрастные цвета

- большой, легко читаемый шрифт

- нестандартные елементы форм (select, checkbox, radio button, …) в общем дизайне сайта

- работа в основных браузерах

- должен хорошо выглядеть на iphone/android

Хотелось бы получить стильный, современный, минималистичный и запоминающийся сайт

Тематические сайты, дизайн которых мне нравится:

http://www2.iweb.com/dedicated-servers/

https://www.digitalocean.com/

https://ru.godaddy.com/pro/dedicated-server?countryview=1

https://www.dreamhost.com/hosting/dedicated/

https://cloudlite.ru/

Нужен только дизайн и верстка (минимальный jquery), без программирования.

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