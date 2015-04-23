Нужен дизайн лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки154 просмотра

Необходимо сделать дизайн лендинга.

Дизайн делать по уже имеющемуся прототипу сайта.

Цель лендинга:

Человек,зашедший на сайт, должен заполнить форму.

Срок выполнения задания:

3 дня

Требования к исполнителю:

Опыт создания подобных проектов, выполнение задания в срок, качественная работа.

Кандидатам будет отправлен прототип сайта.

P.S. За выполнение в срок, бонус в размере – 3$

10 лет назад
ArtemGavr52
Артём 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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