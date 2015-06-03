Необходимо создать интернет магазин по продаже картин художника ! На сайте бегущая строка хаотично демонстрирующая все картины художника , несколько разделов с картинами ,и на главной гифка с картиной . Просчитайте стоимость!
Дизайн интернет магазина автозапчастей
Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей
Описание проекта ТЗ по заявке #202899.doc.
Краткое описание:
Необходимо показать такие страницы как :
Главная до и после авторизации
Регистрация клиента
Результаты поиска в классическом и сгруппированном варианте.
Прилагаемые файлы:
1. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика — Анкета для дизайна #202899.doc
2. Макет главной страницы — главная202899.ZIP
3. Информация для дизайна - ТЗ по заявке #202899.doc
4. Требования к дизайну - Требования к дизайну.docx
Оплата в российских рублях = 10 000руб., или в иной валюте исходя из данной суммы, независимо от курса доллара.
Выбранный исполнитель
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