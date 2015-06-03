Дизайн интернет магазина автозапчастей

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки245 просмотров

Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей

Описание проекта ТЗ по заявке #202899.doc.

Краткое описание:

Необходимо показать такие страницы как :

Главная до и после авторизации

Регистрация клиента

Результаты поиска в классическом и сгруппированном варианте.

Прилагаемые файлы:

1. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика — Анкета для дизайна #202899.doc

2. Макет главной страницы — главная202899.ZIP

3. Информация для дизайна - ТЗ по заявке #202899.doc

4. Требования к дизайну - Требования к дизайну.docx

Оплата в российских рублях = 10 000руб., или в иной валюте исходя из данной суммы, независимо от курса доллара.

10 лет назад
tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
10 лет назад
$1
10 дней
Скорость и качество работы оцениваю на отлично! Всегда на связи, это тоже большой плюс. Спасибо за сотрудничество.
Все как всегда отлично! Благодарен за сотрудничество. Очень приятно было выполнять проект, заказчик четко ставит задачи!

Заявки фрилансеров

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
10 лет назад

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