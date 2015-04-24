Сделать адаптивным шаблон Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок151 просмотр

Добрый день.

Есть сайт на Wordpress с шаблоном. Нужно сделать этот шаблон динамически подстраивающимся под разные размеры браузера.

Нужен пунктуальный и опытный специалист.

Пожалуйста указывайте ваши цены и сроки в которые вы сможете выполнить задачу.

Всего доброго!

WordPress
10 лет назад
artem78
Артем 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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