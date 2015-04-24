Сделать адаптивным шаблон Wordpress

Добрый день.

Есть сайт на Wordpress с шаблоном. Нужно сделать этот шаблон динамически подстраивающимся под разные размеры браузера.

Нужен пунктуальный и опытный специалист.

Пожалуйста указывайте ваши цены и сроки в которые вы сможете выполнить задачу.

Всего доброго!