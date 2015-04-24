Нужен дизайн Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок227 просмотров

Нужен дизайн Landing Page для сферы туризма (гостиница, туры, море, отдых). Рассмотрю портфолио из выполненных работ в этой тематике. Обязательно наличие опыта рисование именно лендингов.

Сроки и цена ваши.

Пишите

10 лет назад
trafficmen
Оксана 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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