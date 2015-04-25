Требуется дизайн лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок174 просмотра

Требуется дизайн лендинга на 5-7 экранов. Дизайн нужен на тему аренда ямобуров. Бурение скважин, бурение под фундамент, бурение под лэп. Рассмотрю портфолио из выполненных работ в этой тематике. Обязательно наличие опыта рисование именно лендингов. Кандидатам будет выслано подробное ТЗ.

10 лет назад
webpromouter
Алексей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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