Создать уникальный дизайн блога

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок162 просмотра

Сделать дизайн сайта по техническому заданию, плюс мобильная версия, затем произвести верстку качественно (микроразметка, сделать ровный код и т.д. тех.задание на верстку дам дополнительно ),натянуть дизайн на уже существующий сайт на вордпрессе. Сайт который нужно переделать http://sssaybruk.ru/. Сайт примерно должен быть такой http://irinazaytseva.ru/, тех. задание вышлю по дизайну и верстке, макет главной страницы прилагаю. Бюджет 8000 рублей, просьба не писать сделаю 10000-15000 рублей и.тд (БЮДЖЕТ 8000 РУБЛЕЙ). Если все будет сделано качественно (сроки обговорим), то Вас ожидает бонус пиар в школе блогеров, уверен заказов будет куча.

WordPress
10 лет назад
saybruk
Сергей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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