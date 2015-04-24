Создать уникальный дизайн блога

Сделать дизайн сайта по техническому заданию, плюс мобильная версия, затем произвести верстку качественно (микроразметка, сделать ровный код и т.д. тех.задание на верстку дам дополнительно ),натянуть дизайн на уже существующий сайт на вордпрессе. Сайт который нужно переделать http://sssaybruk.ru/. Сайт примерно должен быть такой http://irinazaytseva.ru/, тех. задание вышлю по дизайну и верстке, макет главной страницы прилагаю. Бюджет 8000 рублей, просьба не писать сделаю 10000-15000 рублей и.тд (БЮДЖЕТ 8000 РУБЛЕЙ). Если все будет сделано качественно (сроки обговорим), то Вас ожидает бонус пиар в школе блогеров, уверен заказов будет куча.