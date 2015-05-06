Здравствуйте, нужен дизайн киберспортивного портала, cms уже имеется. Дизайн должен выглядеть минималистично и локанично, так же удобен для пользователей на уровне дилетанта. Примеры сайтов которые нам интересны по дизайну и пользованию: dota2.starladder.tv ...
Шаблон для Opencart
Здравствуйте.
На существующем сайте, требуется заменить шаблон.
Набросок главной страницы приложил.
1. Размеры прописать табличкой,как
здесь - babyb.com.ua/girls/product/bruki-zaujennye-s-poyasom-4913.html
2. Возможность обзора вещей с обеих сторон, при наведении курсора на
фото - babyb.com.ua/catalog/girls/dzhinsi-i-bryuki
3. Добавить функцию - "Вам может понравиться"
Интерфейс страницы сайта приблизительно в таких тонах, как на фото в приложении.
1. На главной странице разместить фото с возможностью переходить в
категории - http://babymarlen.com/
2. Убрать лишние надписи в верхнем углу страницы - личный кабинет,закладки и т.д.
3. Добавить активную полосу с названиями брендов одежды.
4. Заказ товара без регистрации.
5. Сделать выбор типа оплаты-Наложенный платеж (1,5 %),Карта "ПриватБанк"
6. Возможность добавлять знак распродажи на фото (Sale или %)
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