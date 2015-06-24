Оптимизация уже сверстанного сайта под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок158 просмотров

Нужно оптимизировать уже сверстанные страницы для прохождения теста google "Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах" https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru Подробности и обсуждения стоимости при личной переписке!

10 лет назад
parmaklyn
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AndreyBermas
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Андрей выполнил работу на все 100%. Планирую сотрудничать и дальше.
Задача понятно поставлена, заказчик всегда на связи, с оплатой проблем не было. Рекомендую к сотрудничеству и сам буду дальше работать!

Заявки фрилансеров

AndreyBermas
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад