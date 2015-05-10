Поправить ошибку

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

На сайте перестала работать форма оплаты. Недавно работала.

Задача исправить эту ошибку. Оставляйте заявки, кто готов помочь сейчас.

Сделать нужно как можно быстрее. Доступы и ссылку на сайт покажу при общении.

10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров