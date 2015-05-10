Всем привет. Прошу разработать и внедрить на сайт http://TM-TRANS.com "Активный чат" Прошу указывать реальный срок и цену./
Переделка готового скрипта под другие поля базы данных
Имеется рабочий скрипт, который делает следующее:
при загрузке в него excel определенного формата ( 3 колонки), первая это артикул товара, вторая это название, третья это цена- происходит перезапись цены в базу данных mysql ( используется только 1ая- артикул, и 3я - цена, вторая так, для балды..)
всего имеется две цены ( розничная, и оптовая), они и фигурируют в скрипте.
суть в том, что сейчас скрипт заточен под определенную структуру базы данных ( определенные таблицы и поля).
нужно перезаточить под другие, указанные поля.
например, сейчас в рабочем скрипте ( прилагается) в таблице personal_offers_by_customers_status_0 находятся такие поля ( см.скриншот http://SSMaker.ru/d3d06169/ ) - то есть артикул это products_id насколько я понимаю..
а их надо заменить в итоге на таблицу http://SSMaker.ru/3eb9c26b/ s_variants в ней sku это артикул, price - оптовая цена.
compare_price - розничная.
прилагается два файла excel_import_mysql_only.php и excel_import_mysql_only_new.php ( оба рабочих, но есть видимо какой-то нюанс, так как в одном из файлов учитывается тот факт, что в исходном excel файле с ценой артикул может быть с нулем в начале, например 0701, и не всегда это корректно обрабатывалось ( например если в базе у нас 701, а в экселе 0701, то не случалось соответствия и цена не заменялась). это надо учесть, чтобы в итоге был один файл. ( я просто забыл чем эти файлы отличаются... то есть excel_import_mysql_only.php и excel_import_mysql_only_new.php - может быть какой-то тупо лишний)
excel_explorer.php прилагается- сугубо рабочий файл, он для тестирования ( то есть это библиотека обрабатывающая эксель). комменты в файлах имеются от программиста.
настройки для подключения к базе данных берутся из файла
config/config.php там примерно такой текст ( чтобы знать как обозвать переменные) ( в рабочем скрипте указан другой путь и др.переменные возможно)
;Сервер базы данных
db_server = "localhost"
;Пользователь базы данных
db_user = ""
;Пароль к базе
db_password = ""
;Имя базы
db_name = ""
рабочий файл тоже прилагается ( эксель который обрабатывается)
то есть один с оптовой ценой, другой с розничной в экселе ( для примера)
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