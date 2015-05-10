Переделка готового скрипта под другие поля базы данных

Имеется рабочий скрипт, который делает следующее:

при загрузке в него excel определенного формата ( 3 колонки), первая это артикул товара, вторая это название, третья это цена- происходит перезапись цены в базу данных mysql ( используется только 1ая- артикул, и 3я - цена, вторая так, для балды..)

всего имеется две цены ( розничная, и оптовая), они и фигурируют в скрипте.

суть в том, что сейчас скрипт заточен под определенную структуру базы данных ( определенные таблицы и поля).

нужно перезаточить под другие, указанные поля.

например, сейчас в рабочем скрипте ( прилагается) в таблице personal_offers_by_customers_status_0 находятся такие поля ( см.скриншот http://SSMaker.ru/d3d06169/ ) - то есть артикул это products_id насколько я понимаю..

а их надо заменить в итоге на таблицу http://SSMaker.ru/3eb9c26b/ s_variants в ней sku это артикул, price - оптовая цена.

compare_price - розничная.

прилагается два файла excel_import_mysql_only.php и excel_import_mysql_only_new.php ( оба рабочих, но есть видимо какой-то нюанс, так как в одном из файлов учитывается тот факт, что в исходном excel файле с ценой артикул может быть с нулем в начале, например 0701, и не всегда это корректно обрабатывалось ( например если в базе у нас 701, а в экселе 0701, то не случалось соответствия и цена не заменялась). это надо учесть, чтобы в итоге был один файл. ( я просто забыл чем эти файлы отличаются... то есть excel_import_mysql_only.php и excel_import_mysql_only_new.php - может быть какой-то тупо лишний)

excel_explorer.php прилагается- сугубо рабочий файл, он для тестирования ( то есть это библиотека обрабатывающая эксель). комменты в файлах имеются от программиста.

настройки для подключения к базе данных берутся из файла

config/config.php там примерно такой текст ( чтобы знать как обозвать переменные) ( в рабочем скрипте указан другой путь и др.переменные возможно)

;Сервер базы данных

db_server = "localhost"

;Пользователь базы данных

db_user = ""

;Пароль к базе

db_password = ""

;Имя базы

db_name = ""

рабочий файл тоже прилагается ( эксель который обрабатывается)

то есть один с оптовой ценой, другой с розничной в экселе ( для примера)