Js/canvas модули

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

1. Написание JS/Canvas модулей для магазина

2. Модули на js 5 шт. с версткой

3. ТЗ (Word) и макеты по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B1LCufgffVA-fnRSQkRuUk9oMGc0UDBXam1LdmxDR1JraWtES01BNXppOU1sZGwtNUNjNFE&usp=sharing

JavaScript
10 лет назад
WestWind
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров