Всем привет. Прошу разработать и внедрить на сайт http://TM-TRANS.com "Активный чат" Прошу указывать реальный срок и цену./
Js/canvas модули
1. Написание JS/Canvas модулей для магазина
2. Модули на js 5 шт. с версткой
3. ТЗ (Word) и макеты по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B1LCufgffVA-fnRSQkRuUk9oMGc0UDBXam1LdmxDR1JraWtES01BNXppOU1sZGwtNUNjNFE&usp=sharing
Заявки фрилансеров
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