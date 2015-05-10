Блок для отзывов в карточке товара

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки126 просмотров

Нужно запрограммировать блок для отзывов в карточке товара.

Сайт дам в личном сообщении.

10 лет назад
damien77
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров