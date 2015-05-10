Спарсить базу туристических агентств

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Закрыт21 заявка469 просмотров

Здравствуйте!

Требуется парсер, который с сайта "желтых страниц".

http://www.orgpage.ru/rossiya/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/

Собиреть всю базу туристических агентств, занимающихся выездным туризмом по городам.

С Вас таблица в exl формате

Город - название фирмы - адрес - сайт(если есть) - телефоны - емайл (обязательно)

Начинаем с Москвы - Санкт-Петербурга и по убыванию численности населения.

Оплату за каждую компанию (строчку).

В заявке напишите стоимость за один пункт.

В личку не писать. Отпишусь сам

Всем спасибо!

10 лет назад
Mihail1802
Михаил 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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