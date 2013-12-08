Ищу программиста/верстальщика для сотрудничества

1. Нужен программист с хорошим знанием и большой любовью к Wordpress. Способный сделать на этом движке все, от блога до интернет-магазина.

2. Нужен верстальщик способный преодолеть любые трудности. Знание jquery будет только плюсом.

Огромный плюс и мое предпочтение если ты ответственный, честный и с Украины.

Отвечать в таком формате:

- Я верстальщик/программист

- Вот урл на фолио

- Я желаю получать оплату за мой тяжелый труд через webmoney, приват24 или на мобильник.

- Я крутанский крутан и хочу получать за проект от 30$, 40$, 50$, 60$ и так далее...

- Я могу работать в любое время или с 16:00-20:00 по таким то дням недели.

- Я выполню очень маленькое некоммерческое тестовое задание

*Все ответы произвольного характера сразу отклоняются.