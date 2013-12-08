Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, положительных отзывов ...
Ищу программиста/верстальщика для сотрудничества
1. Нужен программист с хорошим знанием и большой любовью к Wordpress. Способный сделать на этом движке все, от блога до интернет-магазина.
2. Нужен верстальщик способный преодолеть любые трудности. Знание jquery будет только плюсом.
Огромный плюс и мое предпочтение если ты ответственный, честный и с Украины.
Отвечать в таком формате:
- Я верстальщик/программист
- Вот урл на фолио
- Я желаю получать оплату за мой тяжелый труд через webmoney, приват24 или на мобильник.
- Я крутанский крутан и хочу получать за проект от 30$, 40$, 50$, 60$ и так далее...
- Я могу работать в любое время или с 16:00-20:00 по таким то дням недели.
- Я выполню очень маленькое некоммерческое тестовое задание
*Все ответы произвольного характера сразу отклоняются.
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