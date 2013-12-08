Ищу программиста/верстальщика для сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки353 просмотра

1. Нужен программист с хорошим знанием и большой любовью к Wordpress. Способный сделать на этом движке все, от блога до интернет-магазина.

2. Нужен верстальщик способный преодолеть любые трудности. Знание jquery будет только плюсом.

Огромный плюс и мое предпочтение если ты ответственный, честный и с Украины.

Отвечать в таком формате:

- Я верстальщик/программист

- Вот урл на фолио

- Я желаю получать оплату за мой тяжелый труд через webmoney, приват24 или на мобильник.

- Я крутанский крутан и хочу получать за проект от 30$, 40$, 50$, 60$ и так далее...

- Я могу работать в любое время или с 16:00-20:00 по таким то дням недели.

- Я выполню очень маленькое некоммерческое тестовое задание

*Все ответы произвольного характера сразу отклоняются.

jQueryWordPress
11 лет назад
nav1
32 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    $100

    Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, положительных отзывов ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доведение до ума сайта (дизайн)

    $50

    dzhava.ru сделанный на джумле . Сайт необходимо доработать. Добавить несколько картинок, сделать общий дизайн лучше, приятнее для глаз, избавиться от "любительского" вида.

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для верстальщика со знанием mootools

    Всем привет! Ищу верстальщика для внесения небольших правок в верстку, также необходимо иметь представление про mootools. Оставляем контакты, скайп либо email (лучше скайп). Посредников, студии и ребят которые прошли Крым и Рим не беспокоить, особо ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна грамотная верстка сайта

    $50

    Нужна грамотная верстка сайта. Часть работы уже сделана (шапка и сайдбар) остался футер и середина. Вы должны сделать 3 полноценных html страницы: главная, страница товара, корзина. Подробности при личной переписке.

    HTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить ошибки верстки joomla

    Сайт танцевальныековрики.рф. Нужно откорректировать код страниц, сайт работает на jommla+ virtuemart, исправить ошибки тэгов, и прочие ошибки валидации html кода. От Вас сроки и стоимость, благодарю за внимание.

    HTMLJoomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть дизайн на Битрикс

    $200

    Есть дизайн в psd, надо натянуть на Битрикс Сроки до 3 числа Оплата обговаривается. Неадекватных, не любящих работать, с негативными отзывами просьба не беспокоить Без предоплаты! Оплата электронными деньгами или ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет, psd, отверстать, насадить на wp

    $200

    Есть макет дизайна, psd. Скрин главной - в приложении. Нужно отверстать и насадить на Wordpress. Необходимо, чтобы все работало, чтобы все формы работали. Чтобы удобно было из админки править ...

    WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт на Joomla

    Нужно добавить еще один блок новостей на главной. По внутренним разделам типы страниц. Немного поправить верстку. Кратко о проекте: Нужен доброволец, желающий поработать на майских. Идеально было бы 6-7го. Работы где-то на ...

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать и повесить на joomla

    Макет сайта в формате PSD нужно сверстать повесить на CMS. На сайте есть слайдер, сайт будет резиновым. Валидно, кроссбраузерно. Также есть задание на редактирование другого сайта. Завышенные цены - Игнор.

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад