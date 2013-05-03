Сверстать PSD в валидный HTML

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок194 просмотра

Верстка нужна срочно, в течении 1-2 дней.

Верстка должна быть валидной и кросбраузерной.

Верстка дивами, никаких таблиц!!!

HTML
12 лет назад
Sonitta
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Gilmart
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Верстка сделана качественно и очень быстро. Рекомендую!
Четко поставленная задача, оплата сразу после проверки работы. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Gilmart
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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