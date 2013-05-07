Поправить верстку в фильтрах

1. Нужен программист с хорошим знанием и большой любовью к Wordpress. Способный сделать на этом движке все, от блога до интернет-магазина. 2. Нужен верстальщик способный преодолеть любые трудности. Знание jquery будет только ...
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Привет! Есть отчень простая задача нужно выровнять фильры по горизрнтали, детали в приват.
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