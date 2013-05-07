PSD сверстать в HTML

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок323 просмотра

Нужна простая резиновая верстка двух страниц.Подробности скину на почту.

Оплата по факту на вебмани.

Выберу претендента который предложит кратчайшие сроки и цену.

HTML
12 лет назад
Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

BaGul
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$1
2 дня
Заказал верстку в Сергея.Получил работу за один день.Работа сделана быстро но с мелкими правками,вобшем рекомендую,испольнитель адекватен и идет на уступки.
Хороший заказчик. Грамотно разъясняет задачу. Рекомендую к сотрудничеству.

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BaGul
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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