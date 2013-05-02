Сделано резиновое подменю, меню второго уровня налазит на него сверху http://startrvl.com/ делов на 5ть минут, но мое квалификации недостаточно. Сайт на WP, но это больше правка CSS чем самого движка
Сверстать одностраничник из готового макета psd
Необходимо сделать верстку одностраничного сайта с готового макета сайта в формате psd.
1. В шапке сайта будет встроено видео с youtube.
Необходимо, чтобы можно было встраивать видео любых размеров.
2. Сделать возможность увеличения фотографии хомяка по клику, до среднего размера. (1334*1334) и по второму клику закрывалось.
3. Добавить счетчик обратного времени на синей форме внизу. Сделать так, чтобы я мог менять счетчик на любое время.
Счетчик должен отсчитывать реальное время. При обнулении начинаться заново.
4. При нажатии на кнопку "Заказать сейчас" необходимо:
Выводить форму заказа, которая должна открываться поверх основного сайта, задний фон сайта затеняться.
В форме должно быть 3 окошка :
Ваше Имя;
Телефон;
Адрес электронной почты.
Далее кнопка: Заказать.
При нажатии на эту кнопку данные должны поступать на определенный email, тема этих писем должна быть Говорящий хомяк и число (это число номер заказа).
5. Раздел комментариев. необходимо сделать, чтобы я смог добавлять комментарии сам, но не пользователи сами. В комментариях должно быть фото покупателя,
текст комментария, и ссылка на его емейл или аккаунт вконтакте, при нажатии на который
можно было туда перейти. Строчки комментариев не ограничены, т.е. я мог добавлять их сколько угодно.
6. Сайт должен открываться во всех браузерах.
Цена 20 долл. Срок 5 дней.
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