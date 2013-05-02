Сверстать одностраничник из готового макета psd

Необходимо сделать верстку одностраничного сайта с готового макета сайта в формате psd.

1. В шапке сайта будет встроено видео с youtube.

Необходимо, чтобы можно было встраивать видео любых размеров.

2. Сделать возможность увеличения фотографии хомяка по клику, до среднего размера. (1334*1334) и по второму клику закрывалось.

3. Добавить счетчик обратного времени на синей форме внизу. Сделать так, чтобы я мог менять счетчик на любое время.

Счетчик должен отсчитывать реальное время. При обнулении начинаться заново.

4. При нажатии на кнопку "Заказать сейчас" необходимо:

Выводить форму заказа, которая должна открываться поверх основного сайта, задний фон сайта затеняться.

В форме должно быть 3 окошка :

Ваше Имя;

Телефон;

Адрес электронной почты.

Далее кнопка: Заказать.

При нажатии на эту кнопку данные должны поступать на определенный email, тема этих писем должна быть Говорящий хомяк и число (это число номер заказа).

5. Раздел комментариев. необходимо сделать, чтобы я смог добавлять комментарии сам, но не пользователи сами. В комментариях должно быть фото покупателя,

текст комментария, и ссылка на его емейл или аккаунт вконтакте, при нажатии на который

можно было туда перейти. Строчки комментариев не ограничены, т.е. я мог добавлять их сколько угодно.

6. Сайт должен открываться во всех браузерах.

Цена 20 долл. Срок 5 дней.