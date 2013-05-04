Доброго дня, Есть psd макет интернет-магазина стандартного: - главная - текстовая страница - страница каталога - детальная страница товара - страница со списком новостей - корзина ...
Доделать меню
Сделано резиновое подменю, меню второго уровня налазит на него сверху
делов на 5ть минут, но мое квалификации недостаточно. Сайт на WP, но это больше правка CSS чем самого движка
Выбранный исполнитель
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