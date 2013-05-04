Доделать меню

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок215 просмотров

Сделано резиновое подменю, меню второго уровня налазит на него сверху

http://startrvl.com/

делов на 5ть минут, но мое квалификации недостаточно. Сайт на WP, но это больше правка CSS чем самого движка

CSSWordPress
12 лет назад
Genfald
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$2
1 день
Евгений быстро и оперативно сделал задание, дал полезные рекомендации, и сделал даже больше чем я просил, за что ему большая благодарность! Всем рекомендую данного специалиста.
Хорошо сработались. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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