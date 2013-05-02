Доработка Wordpress-темплейта

Для существующего Wordress темплейта необходимо сделать ряд несложных доработок. Темплейт выглядит вот так http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40742/. В приложении ТЗ. Возможно по ходу проекта дополнительно появится необходимость внести дополнительные изменения. Бюджет - 50 долларов, однако при выборе исполнителя предпочтение будет отдано тому кто сможет предложить лучшую цену. Сумму готов выплатить только после полной проверки выполненной работы, буду не против если Вы будете вносить правки у себя на хостинге. Поэтому прошу не писать исполнителям которые хотят предоплату. Сроки навыполнение - 3-4 дня (включая выходные).

ICQ: 354 135 216

skype: uamichael