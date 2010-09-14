Сделать в CorelDRAW, 11 рекламку сайта.

Необходима афиша для четвертой части Minatrix-Party [Реинкарнация] Официальный сайт и предыдущие афиши можете увидеть на официальном сайте www.minatrix.com.ua Рекламный ролик: http://www.uafile.org/940570 Все что должно быть на афише написано: http://cs932.vkontakte.ru/u4429279/116762640/x_15368ff4.jpg Логотип должен быть по центру и большой. Сам логотип в ...