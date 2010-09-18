Задача: Перевести логотип сайта в формат CorelDRAW, 11 версия, чётко отрисовать лупу и фон. На основе полученного логотипа сделать баннер 100х80 см в том же формате.

Что есть: исходник логотипа в формате psd, 320на340 пикселей и файл шрифта.

Время: 24 часа

Оплата: на wmr кошелек системы webmoney. 1usd=30 рублям (чем качественнее выполняется работа тем выше будет оплата).