Макет рекламного блока для маршрутного такси

$10
Верстка полиграфииЗакрыт17 заявок277 просмотров
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Для рекламы на подголовниках в маршрутных такси для клиента (интернет сайта www.moldweb.md) требуется сделать дизайн-макет для печати.

Формат: А4 в горизонтальной раскладке

Текст, который должен присутствовать на макете:

Рекламу бесплатно разместите!

Быстро купите, быстро продадите!

www.moldweb.md

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13 лет назад
Axiom-Advert
Владимир 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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