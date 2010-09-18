Макет рекламного блока для маршрутного такси

1. Разработать дизайн двухсторонней рекламной листовки формата А4 Необходимые материалы в приложении: "Текст.doc" - 2 страницы, текстовый материал, который необходимо разместить на каждой из сторон соответственно "папка Фото" - "МГ" - фото специальности менеджер гостиниц, "Т" - фото ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для рекламы на подголовниках в маршрутных такси для клиента (интернет сайта www.moldweb.md) требуется сделать дизайн-макет для печати.
Формат: А4 в горизонтальной раскладке
Текст, который должен присутствовать на макете:
Рекламу бесплатно разместите!
Быстро купите, быстро продадите!
1) Быстрая регистрация;
2) Простое добавление Вашего объявления;
3) Удобное обновления объявления (всего лишь одним кликом);
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