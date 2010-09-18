Макет рекламного блока для маршрутного такси

Для сети ресторанов домашнего питания нужно разработать плакат. Для пиццерии - большие наклейки на окна о скидках в этом заведении. Все должно быть ярким, зазывающим, современным. Предпочтения отдаются дизайнером, которые уже хорошо себя проявили в работе с ресторанами/кафе. На ...