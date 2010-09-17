Разработать дизайн плаката и наклейки на окна

$50
Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок325 просмотров
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Для сети ресторанов домашнего питания нужно разработать плакат.

Для пиццерии - большие наклейки на окна о скидках в этом заведении.

Все должно быть ярким, зазывающим, современным.

Предпочтения отдаются дизайнером, которые уже хорошо себя проявили в работе с ресторанами/кафе.

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13 лет назад
robel
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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