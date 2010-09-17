Разработать дизайн плаката и наклейки на окна

Для сети ресторанов домашнего питания нужно разработать плакат.

Для пиццерии - большие наклейки на окна о скидках в этом заведении.

Все должно быть ярким, зазывающим, современным.

Предпочтения отдаются дизайнером, которые уже хорошо себя проявили в работе с ресторанами/кафе.

На все остальные вопросы отвечу в личке