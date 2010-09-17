Рекламный модуль свадебного фотографа в журнал

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Необходимо создать рекламный модуль на целую полосу а4 для свадебного фотографа
Фотографии и текст предоставлю по запросу
размеры 220х296 tiff или pdf
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