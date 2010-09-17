Разработка листовки

$25
Верстка полиграфииЗакрыт26 заявок319 просмотров
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ТЗ:

1. Листовка формата А6. 2 варианта односторонняя и двусторонняя.

2. Цветовая гамма как на сайте www.lcent.ru.

3. Тема: осень или Ваша тема.

4. Фразы для размещения на листовке:

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13 лет назад
fin
Fin 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
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