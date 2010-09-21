Листовка с описание продукта

В общем нужно сделать исходник листовки формата A5, двухсторонний.

На первой стороне (должна быть светлой) - картинка установки, что она из себя представляет, цены на модели, + снизу блок с телефоном для заказа.

На второй стороне (должна быть тусклой, но не совсем темной) - ваши проблемы, которые решает установка (хочется чтобы у каждой проблемы была своя картинка).

Материал для заполнения этих 2-х сторон

http://mmotors-nw.ru/produkciya/eko-svejest

http://mmotors-nw.ru/internet-magazin/ekosvejest