Листовка с описание продукта

Верстка полиграфииЗавершен15 заявок286 просмотров
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В общем нужно сделать исходник листовки формата A5, двухсторонний.

На первой стороне (должна быть светлой) - картинка установки, что она из себя представляет, цены на модели, + снизу блок с телефоном для заказа.

На второй стороне (должна быть тусклой, но не совсем темной) - ваши проблемы, которые решает установка (хочется чтобы у каждой проблемы была своя картинка).

Материал для заполнения этих 2-х сторон

http://mmotors-nw.ru/produkciya/eko-svejest

http://mmotors-nw.ru/internet-magazin/ekosvejest

13 лет назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
grafdss
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за отличную профессиональную работу. Доволен полностью. Таких как вы единицы тут, которые действительно делают хорошие вещи :)
Очень приятно было поработать с Дмитрием. Приятный в общении человек. Было предоставлено четкое тех. задание и максимум вспомагательного материала, соответственно работать было намного легче обычного. Оплата произведена молниеносно и в полном объеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Советую!!!
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