Разобрать PDF-каталог на фото + описание

Суть задания:

открыть каталог (PDF) в кореле или другой программе,

каждое изделие сохранить как лист(с описанием) в кореле с живым текстом (можно в несколько файлов),

либо сохранить изображение каждого изделия в jpg ( качество 10, разрешение 550х550px)

под названием модели (название латиницей, пробелы заменять "_") + текстовый файл с описаниями под каждое изделие.

Внимание! Фон под изделием или белый или прозрачный!

максимальные сроки исполнения 2 дня, сдавать лучше по частям по факту готовности, например по 50-100шт

общее количество 500-700шт (в 2-3х каталогах)

оплата по факту сдачи\приемки в WM (или по частям или целиком, по вашему выбору).

работа полуавтоматическая, предлагайте ваши расценки за единицу с учетом обшего количества,

отдам одному, или если не вложитесь по скорости максимум двоим.

в приложении архив с каталогом и пример в jpg (он с рамкой, она ненужна, просто белый фон без текста и тп, все описано выше).