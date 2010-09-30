Дизайн рекламной листовки

Объявляется тендер на разработку новогоднего флаера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Разработать дизайн двухсторонней рекламной листовки формата А4
Необходимые материалы в приложении:
"Текст.doc" - 2 страницы, текстовый материал, который необходимо разместить на каждой из сторон соответственно
"папка Фото" - "МГ" - фото специальности менеджер гостиниц, "Т" - фото специальности "Технология продукции общественного питания", "МР" - фото специальности "Менеджер ресторанов", используются в листовке напротив описания соответствующих специальностей. Для оформления нужно использовать преимущественно фотографии, находящиеся в папке "Другое"
Логотип прилагается. Если необходимо, есть векторный вариант.
2. На базе дизайна листовки разработать дизайн обложки фирменного блокнота
Ссылка на материал: http://innoit.ru/material.rar
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии36 заявокЗакрыт13 лет назад
Суть задания: открыть каталог (PDF) в кореле или другой программе, каждое изделие сохранить как лист(с описанием) в кореле с живым текстом (можно в несколько файлов), либо сохранить изображение каждого изделия в jpg ( качество 10, разрешение 550х550px) под ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для сети ресторанов домашнего питания нужно разработать плакат. Для пиццерии - большие наклейки на окна о скидках в этом заведении. Все должно быть ярким, зазывающим, современным. Предпочтения отдаются дизайнером, которые уже хорошо себя проявили в работе с ресторанами/кафе. На ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать рекламный модуль на целую полосу а4 для свадебного фотографа Фотографии и текст предоставлю по запросу размеры 220х296 tiff или pdfВерстка полиграфии28 заявокЗакрыт13 лет назад
В общем нужно сделать исходник листовки формата A5, двухсторонний. На первой стороне (должна быть светлой) - картинка установки, что она из себя представляет, цены на модели, + снизу блок с телефоном для заказа. На второй стороне (должна ...Завершен13 лет назад
- $25
ТЗ: 1. Листовка формата А6. 2 варианта односторонняя и двусторонняя. 2. Цветовая гамма как на сайте www.lcent.ru. 3. Тема: осень или Ваша тема. 4. Фразы для размещения на листовке: Курсы английского языка Lcent. Мы делаем мир доступнее. Курс английского языка для делового ...Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать Буклет А4 с одним фальцем для печати. На обложках нужно нарисовать романтические элементы которые я опишу исполнителю. Внутри требуется нарисовать только рамку и фон. Цены и сроки.Завершен13 лет назад
Есть лого в кривых, и исходные материал для работы. Нужно разработать визитку, афишу и листовку (двухстороннюю формат Евро) В процессе подрядчик должен будет подобрать иконки обозначающие услуги: Дизайн (значек кисть или др) - Изготовление ( значек ...Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: Перевести логотип сайта в формат CorelDRAW, 11 версия, чётко отрисовать лупу и фон. На основе полученного логотипа сделать баннер 100х80 см в том же формате. Что есть: исходник логотипа в формате psd, 320на340 пикселей и ...Завершен13 лет назад
- $30
Календари двух видов с символикой Disney и Winx. Оба календаря должны быть двусторонними: первый с символикой Winx на лицевой стороне и с календарем на 2011 год на другой стороне; второй с символикой Disney на лицевой стороне и с ...Завершен13 лет назад