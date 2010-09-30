Дизайн рекламной листовки

Верстка полиграфииЗавершен29 заявок413 просмотров
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1. Разработать дизайн двухсторонней рекламной листовки формата А4

Необходимые материалы в приложении:

"Текст.doc" - 2 страницы, текстовый материал, который необходимо разместить на каждой из сторон соответственно

"папка Фото" - "МГ" - фото специальности менеджер гостиниц, "Т" - фото специальности "Технология продукции общественного питания", "МР" - фото специальности "Менеджер ресторанов", используются в листовке напротив описания соответствующих специальностей. Для оформления нужно использовать преимущественно фотографии, находящиеся в папке "Другое"

Логотип прилагается. Если необходимо, есть векторный вариант.

2. На базе дизайна листовки разработать дизайн обложки фирменного блокнота

Ссылка на материал: http://innoit.ru/material.rar

13 лет назад
ruresident
Евгений 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
barswork
Евгений 
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Все хорошо, но к сожалению работал по шаблону, креатив присутствует, но нам его в работе не хватило. С моей стороны косяки: не совсем вовремя оплатил 2 часть.
Приятные впечатления о сотрудничестве, несмотря на некоторые расхождения во взглядах на результат проделанной работы. Евгений - надежный и ответственный заказчик, рекомендую!
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