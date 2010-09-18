Верстка журнала

Верстка полиграфииЗакрыт4 заявки277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим человек в Москве на верстку журнала. Верстать нужно будет дома, а также пару-тройку дней провести у нас в издательстве (м. Менделеевская), доводя верстку журнала до конца уже с редактором.

Что нужно:

1) Уметь верстать в индизайне ЦС2, имеено ЦС2!!

2) Уметь верстать формулы;

3) Уметь отрисовывать графики и схемы в векторном виде для последующей вставки в индизайн;

4) Уметь внести мелкие правки в шаблон (типа цвет полос, различные циферки) и не думать, что это ОМГ работа дизайнера и за это должны платить отдельно :)

Образец верстки во вложении

Оплата:

100 руб полоса, т.е. если журнал 64 полосы, то оплата 6400 руб. Ориентировочное время работы над журналом 1 неделя, по несколько часов в день если.

13 лет назад
Runay
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
  • Похожие заказы

  • Макет рекламного блока для маршрутного такси

    $10

    Для рекламы на подголовниках в маршрутных такси для клиента (интернет сайта www.moldweb.md) требуется сделать дизайн-макет для печати. Формат: А4 в горизонтальной раскладке Текст, который должен присутствовать на макете: Рекламу бесплатно разместите! Быстро купите, быстро продадите! www.moldweb.md 1) Быстрая регистрация; 2) Простое ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн рекламной листовки

    1. Разработать дизайн двухсторонней рекламной листовки формата А4 Необходимые материалы в приложении: "Текст.doc" - 2 страницы, текстовый материал, который необходимо разместить на каждой из сторон соответственно "папка Фото" - "МГ" - фото специальности менеджер гостиниц, "Т" - фото ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разобрать PDF-каталог на фото + описание

    Суть задания: открыть каталог (PDF) в кореле или другой программе, каждое изделие сохранить как лист(с описанием) в кореле с живым текстом (можно в несколько файлов), либо сохранить изображение каждого изделия в jpg ( качество 10, разрешение 550х550px) под ...

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн плаката и наклейки на окна

    $50

    Для сети ресторанов домашнего питания нужно разработать плакат. Для пиццерии - большие наклейки на окна о скидках в этом заведении. Все должно быть ярким, зазывающим, современным. Предпочтения отдаются дизайнером, которые уже хорошо себя проявили в работе с ресторанами/кафе. На ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Листовка с описание продукта

    В общем нужно сделать исходник листовки формата A5, двухсторонний. На первой стороне (должна быть светлой) - картинка установки, что она из себя представляет, цены на модели, + снизу блок с телефоном для заказа. На второй стороне (должна ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка листовки

    $25

    ТЗ: 1. Листовка формата А6. 2 варианта односторонняя и двусторонняя. 2. Цветовая гамма как на сайте www.lcent.ru. 3. Тема: осень или Ваша тема. 4. Фразы для размещения на листовке: Курсы английского языка Lcent. Мы делаем мир доступнее. Курс английского языка для делового ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание буклета А4 с одним фальцем

    Требуется создать Буклет А4 с одним фальцем для печати. На обложках нужно нарисовать романтические элементы которые я опишу исполнителю. Внутри требуется нарисовать только рамку и фон. Цены и сроки.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн визитки, плаката и листовки

    Есть лого в кривых, и исходные материал для работы. Нужно разработать визитку, афишу и листовку (двухстороннюю формат Евро) В процессе подрядчик должен будет подобрать иконки обозначающие услуги: Дизайн (значек кисть или др) - Изготовление ( значек ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад