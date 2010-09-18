Верстка журнала

Необходим человек в Москве на верстку журнала. Верстать нужно будет дома, а также пару-тройку дней провести у нас в издательстве (м. Менделеевская), доводя верстку журнала до конца уже с редактором.

Что нужно:

1) Уметь верстать в индизайне ЦС2, имеено ЦС2!!

2) Уметь верстать формулы;

3) Уметь отрисовывать графики и схемы в векторном виде для последующей вставки в индизайн;

4) Уметь внести мелкие правки в шаблон (типа цвет полос, различные циферки) и не думать, что это ОМГ работа дизайнера и за это должны платить отдельно :)

Образец верстки во вложении

Оплата:

100 руб полоса, т.е. если журнал 64 полосы, то оплата 6400 руб. Ориентировочное время работы над журналом 1 неделя, по несколько часов в день если.