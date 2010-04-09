XELENTEC LLC

XELENTEC – украинская IT-компания, занимающая разработкой приложений для iOS, Android, Windows Phone 7, bada и других мобильных платформ уже более 2-х лет. Наши специалисты имеют навыки и опыт разработки как небольших, так и крупных проектов. Так же имеем опыт веб-разработки и разработки десктопных приложений.

Наша главная цель – создание качественного проекта, удовлетворяющего все Ваши требования и пожелания. Мы предпочитаем индивидуальный подход к каждому клиенту и подробное обсуждение нюансов, касающихся разработки приложений.

Стоимость проекта рассчитывается индивидуально для каждого проекта исходя из сложности и времени разработки. По каждому проекту мы предоставляем подробное описание того, сколько времени займет разработка каждой отдельной функции. Готовы к долгосрочному сотрудничеству, поддержке и доработке приложений после запуска, если в этом будет необходимость. Можем взять на себя размещение приложения в магазинах платформ-холдера (App Store, Google Play и пр.).

Гарантируем завершение разработки точно в оговоренный срок и в полном соответствии с техническим заданием. Возможно заключение договора на разработку ПО и оплата по безналу, подписание NDA и договора о неконкуренции.