karatay

Павел Каратай karatay

 
43 годаУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
XELENTEC LLC

XELENTEC – украинская IT-компания, занимающая разработкой приложений для iOS, Android, Windows Phone 7, bada и других мобильных платформ уже более 2-х лет. Наши специалисты имеют навыки и опыт разработки как небольших, так и крупных проектов. Так же имеем опыт веб-разработки и разработки десктопных приложений.

Наша главная цель – создание качественного проекта, удовлетворяющего все Ваши требования и пожелания. Мы предпочитаем индивидуальный подход к каждому клиенту и подробное обсуждение нюансов, касающихся разработки приложений.

Стоимость проекта рассчитывается индивидуально для каждого проекта исходя из сложности и времени разработки. По каждому проекту мы предоставляем подробное описание того, сколько времени займет разработка каждой отдельной функции. Готовы к долгосрочному сотрудничеству, поддержке и доработке приложений после запуска, если в этом будет необходимость. Можем взять на себя размещение приложения в магазинах платформ-холдера (App Store, Google Play и пр.).

Гарантируем завершение разработки точно в оговоренный срок и в полном соответствии с техническим заданием. Возможно заключение договора на разработку ПО и оплата по безналу, подписание NDA и договора о неконкуренции.

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Отзывы заказчиков
yurimasterk
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Создание сервиса ретрансляции GPS/GPRS сообщений
Работа выполненна в срок, с учетом всех пожеланий. Понравилась оперативность реагирования исполнителя. В дальнейшем планирую продолжать работу по другим проектам.
Dober
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
ПО для работы с gps трекером
Работа была выполнена точно в указанный срок, сразу было видно, что исполнитель отлично ориентируется в предметной области. По данным работам буду обращаться вновь.
Оперативный как в вопросах по проекту, так и в финансовых расчетах, все вовремя и в срок.
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