Нарисовать бланк строгой отчетности

Если не знаете что такое, примеры всегда можно поглядеть в гугл-картинках по запросу "бланк строгой отчетности".

Бланк будет печататься на самокопирующейся бумаге, слои одинаковые (2 слоя). Формат А6. Проект в Corel.

Список полей дам, логотип дам, интересует именно внешнее оформление. 2 цвета, не более.

Цена?

По вопросам пишите.