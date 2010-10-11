Дизайн буклета

Нужна картинка на листовку А4 и эта же картинка будет заставкой на сайте. Ресурс называется «Джуманджи» (как фильм). Это будет игра. Аудитория студенты, посему картинка должна быть соответствующая. На картинке: 1) игровое поле из игры джуманди (с ...
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Необходимо сделать буклет в три разворота. Тз есть. Необходимо качественно сделать дизайн и подготовить буклет для печати. Срок до пятницы.
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