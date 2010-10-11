Дизайн буклета

Необходим человек в Москве на верстку журнала. Верстать нужно будет дома, а также пару-тройку дней провести у нас в издательстве (м. Менделеевская), доводя верстку журнала до конца уже с редактором. Что нужно: 1) Уметь верстать в индизайне ...