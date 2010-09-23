Дизайн рекламной листовки

Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок316 просмотров
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Задача – разработать дизайн листовки.

1. Листовка двусторонняя, полноцвет, формата А5

2. Стиль – минимализм. Основной фон – белый.

3. Основные пожелания – минимализм , акцент на продающем тексте и на названии студии нашей (на логотипе). Текст должен отлично читаться. Слова не должны сливаться друг с другом.

Также на раздатке хочется видеть качественно подобранный шрифт.

Вышлю логотип в формате псд + текст на обе стороны исполнителю

Приветствуются Ваши идеи

13 лет назад
teryoll
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
T_S_A
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
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