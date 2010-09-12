- Вёрстка полиграфической продукции
- Дизайн
- Разработка логотипов и фирменного стиля, брендбуки на основе готовых исходников
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Работали над шаблоном письма, работой доволен, сдлеано быстро, раньше срока и креативно.
Ответный отзыв
Вменяемый заказчик. Знает, чего хочет, реагирует на сообщения практически мнговенно: хорошая обратная связь вкупе с грамотным ТЗ дали мне сотрудничество, оставившее только положительные эмоции.
$15
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился. Сначала подумал как это должно быть красиво, потом принялся за работу. Все варианты сразу качественно представил. Другие могли тупо что-то налепить ( в соответствии с моими пожеланиями, но оооочень топорно), прислать и спрашивать: "ну что? так?? нравиться ??? " это просто ужасно. а Алексей - подумал, и не просто выполнил мою просьбу, а сделал "как себе". это оч понравилось.. Короче люди которые не только делают, но и думают при этом - крайне ценны. Это тот случай.