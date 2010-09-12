Отлично справился. Сначала подумал как это должно быть красиво, потом принялся за работу. Все варианты сразу качественно представил. Другие могли тупо что-то налепить ( в соответствии с моими пожеланиями, но оооочень топорно), прислать и спрашивать: "ну что? так?? нравиться ??? " это просто ужасно. а Алексей - подумал, и не просто выполнил мою просьбу, а сделал "как себе". это оч понравилось.. Короче люди которые не только делают, но и думают при этом - крайне ценны. Это тот случай.