Презентация и подготовка фото для нее

Быстрый проект который надо уже завтра сделать. Так что заявки присылайте те кто располагает временем сегодня ночью и завтра днем.

Нужно обработать несколько фоток машин (фотошоп)

сделать красиво презентацию. (основная концепция есть) так что надо будет просто красиво оформить.

в идеале еще и перевести это на англ. но не обязательно.

присылайте цены.

я расчитываю на 10-20 $ сверх требований нет...