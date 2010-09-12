Презентация и подготовка фото для нее

Убрать голубой логотип, на его место поставить логотип из файла Logo. Но это не все. Новый логотип должен стать серебристым и объемным (в качестве образа см. файл Simple). Результат сохраняем в исходном размере. Прежде чем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Быстрый проект который надо уже завтра сделать. Так что заявки присылайте те кто располагает временем сегодня ночью и завтра днем.
Нужно обработать несколько фоток машин (фотошоп)
сделать красиво презентацию. (основная концепция есть) так что надо будет просто красиво оформить.
в идеале еще и перевести это на англ. но не обязательно.
присылайте цены.
я расчитываю на 10-20 $ сверх требований нет...
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