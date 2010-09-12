Презентация и подготовка фото для нее

$50
Обработка фотографийЗавершен7 заявок299 просмотров
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Быстрый проект который надо уже завтра сделать. Так что заявки присылайте те кто располагает временем сегодня ночью и завтра днем.

Нужно обработать несколько фоток машин (фотошоп)

сделать красиво презентацию. (основная концепция есть) так что надо будет просто красиво оформить.

в идеале еще и перевести это на англ. но не обязательно.

присылайте цены.

я расчитываю на 10-20 $ сверх требований нет...

13 лет назад
9169888538
Александр 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
T_S_A
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Отлично справился. Сначала подумал как это должно быть красиво, потом принялся за работу. Все варианты сразу качественно представил. Другие могли тупо что-то налепить ( в соответствии с моими пожеланиями, но оооочень топорно), прислать и спрашивать: "ну что? так?? нравиться ??? " это просто ужасно. а Алексей - подумал, и не просто выполнил мою просьбу, а сделал "как себе". это оч понравилось.. Короче люди которые не только делают, но и думают при этом - крайне ценны. Это тот случай.
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