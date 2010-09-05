Обработка 4 изображений (заменить логотип)

Обработка фотографийЗавершен7 заявок251 просмотр
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Убрать голубой логотип, на его место поставить логотип из файла Logo.

Но это не все. Новый логотип должен стать серебристым и объемным (в качестве образа см. файл Simple). Результат сохраняем в исходном размере.

Прежде чем задавать вопросы, пожалуйста, скачайте архив и прочтите задачу еще раз, просматривая файлы.

Ссылка на архив: http://narod.ru/disk/24516758000/catalogo.zip.html

Пожалуйста указывайте в заявке Вашу цену, сроки, ссылку на портфолио.

Оплата внутри сервиса.

13 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
CROOM
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, спасибо. Быстро и очень аккуратно.
Очень доволен сотрудничеством. ТЗ сформулировано предельно ясно. Работа проходила в спокойном режиме без спешки. Оплата произведена факту. Сотрудничайте без всяких опасений.
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