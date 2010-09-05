Обработка 4 изображений (заменить логотип)

Убрать голубой логотип, на его место поставить логотип из файла Logo.

Но это не все. Новый логотип должен стать серебристым и объемным (в качестве образа см. файл Simple). Результат сохраняем в исходном размере.

Прежде чем задавать вопросы, пожалуйста, скачайте архив и прочтите задачу еще раз, просматривая файлы.

Ссылка на архив: http://narod.ru/disk/24516758000/catalogo.zip.html

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