Отрисовать архитектурный элемент в векторе

$20
Обработка фотографийЗавершен4 заявки226 просмотров
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Во вложении лежит фото антеблемента и векторный файл, являющийся примером детализации и стилистики.

Нужно из фото сделать вектор для плоттерной резки: т.е., должны быть четкие детали, не уже, чем 1 см.

13 лет назад
tamazzzi
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Lixachev
Дима 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад
$15
1 день
Выполнил работу быстро и с нужным качеством, на запросы отвечал оперативно.
Очень доволен работой с Еленой. Она всегда на связи, быстро утвердила макет и мгновенно перевела оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую, как очень ответственного заказчика!
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