Вырезать фон

Для демонстрации продукции художественного стекла требуется создать колладжи вставив фото продукции в стоковые фото. стиль стеклянных панелей посмотреть здесь: www.palaceofglass.com всего нужно будет сделать 25-30 колладжей, будут предоставлены исходники фотографий в высоком разрешении; ожидается качественный профессионализм, внимание ...
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Необходимо на двух фотографиях вырезать/заменить фон за человеком, снятом на фото.
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