Техническое задание во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн визитки на основе этого фото:
http://s003.radikal.ru/i204/1009/29/32cfa35e6977.jpg
Все фоновые слова на русском. (Поиск, Вы искали,)
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Запрос - Расходные материалы
Принт Сервис | Расходные материалы
СНПЧ, чернила, печатающие головки, фотобумага, тонер, картриджи, запчасти.
Контакты: (068) 73 78 071 [email protected]
Требования для векторных макетов:
1. Цветовая модель CMYK.
2. Все шрифты должны быть обязательно конвертированы в кривые.
3. Все шрифты должны быть внедрены в PDF.
4. Если в макете применяются растровые изображения, они должны иметь разрешение не менее 300 dpi, оптимально 600 dpi .
5. Любые специальные эффекты (прозрачности, градиенты и т.д.) должны быть преобразованы в растровую графику.
6. Макет не должен содержать меток обреза и любых других не печатаемых объектов.
7. Цветовой профиль отключен.
PS предложения без цен я даже не смотрю.
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