Сделать дизайн визитки на основе этого фото:

http://s003.radikal.ru/i204/1009/29/32cfa35e6977.jpg

Все фоновые слова на русском. (Поиск, Вы искали,)

Данные:

Запрос - Расходные материалы

http://print-service.com.ua/

Принт Сервис | Расходные материалы

СНПЧ, чернила, печатающие головки, фотобумага, тонер, картриджи, запчасти.

Контакты: (068) 73 78 071 [email protected]

Требования для векторных макетов:

1. Цветовая модель CMYK.

2. Все шрифты должны быть обязательно конвертированы в кривые.

3. Все шрифты должны быть внедрены в PDF.

4. Если в макете применяются растровые изображения, они должны иметь разрешение не менее 300 dpi, оптимально 600 dpi .

5. Любые специальные эффекты (прозрачности, градиенты и т.д.) должны быть преобразованы в растровую графику.

6. Макет не должен содержать меток обреза и любых других не печатаемых объектов.

7. Цветовой профиль отключен.

PS предложения без цен я даже не смотрю.