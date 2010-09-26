Сделать дизайн визитки

Верстка полиграфииЗавершен5 заявок299 просмотров
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Сделать дизайн визитки на основе этого фото:

http://s003.radikal.ru/i204/1009/29/32cfa35e6977.jpg

Все фоновые слова на русском. (Поиск, Вы искали,)

Данные:

Запрос - Расходные материалы

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Принт Сервис | Расходные материалы

СНПЧ, чернила, печатающие головки, фотобумага, тонер, картриджи, запчасти.

Контакты: (068) 73 78 071 [email protected]

Требования для векторных макетов:

1. Цветовая модель CMYK.

2. Все шрифты должны быть обязательно конвертированы в кривые.

3. Все шрифты должны быть внедрены в PDF.

4. Если в макете применяются растровые изображения, они должны иметь разрешение не менее 300 dpi, оптимально 600 dpi .

5. Любые специальные эффекты (прозрачности, градиенты и т.д.) должны быть преобразованы в растровую графику.

6. Макет не должен содержать меток обреза и любых других не печатаемых объектов.

7. Цветовой профиль отключен.

PS предложения без цен я даже не смотрю.

13 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
cnthtj
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Все отлично сделано, спасибо.
Очень хороший заказчик. Рекомендую!
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