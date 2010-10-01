Разработка рекламных листовок

Верстка полиграфииЗавершен9 заявок230 просмотров
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Техническое задание во вложении

13 лет назад
qwerty1986
Павел 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа с данным исполнителем оставила только самые приятные впечатления: работа выполнена качественно и в срок, учтены все рекомендации ТЗ. Рекомендую!
Приятно было работать
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