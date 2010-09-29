Отретушировать 16 фотографий

$25
Верстка полиграфииЗавершен6 заявок398 просмотров
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Есть 18 jpeg-фотографий компрессорного оборудования на 150 dpi. Нужно подготовить их к печати (убрать jpeg-артефакты, увеличить разрешение до 300 dpi, почистить края (привести к "общему знаменателю", добавить тени где нужно) убрать логотип на стенке и заменить его на новый, который уже есть в векторе). На выходе должен получиться файл CMYK, размер по горизонтали не меньше 10 см при 300 dpi.

Результат нужен сегодня вечером - завтра рано утром.

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Образец в приложении.

13 лет назад
MEHOVIK
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Alexiz
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад
$20
1 день
RedBird
32 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Отличное качество работы, кратчайшие сроки выполнения. C первого раза понимает задачу, доделок и переделок не потребовалось. Всячески рекомендую.
Чёткое ТЗ, по окончанию работы приятный бонус в виде премиальных. В общем отличный заказчик. Рекомендую!
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