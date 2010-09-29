Отретушировать 16 фотографий

Наш сайт:eurolight.org Необходимо создание дизайна пластиковой карты для наших постоянных пассажиров. Информацию для размещения вышлю вам. Двухсторонняя. В дальнейшем при эффективной работе будем сотрудничать постоянно в таких направлениях как дизайн лого, редизайн сайта, продвижение сайта в интернете. Просьба ...
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Есть 18 jpeg-фотографий компрессорного оборудования на 150 dpi. Нужно подготовить их к печати (убрать jpeg-артефакты, увеличить разрешение до 300 dpi, почистить края (привести к "общему знаменателю", добавить тени где нужно) убрать логотип на стенке и заменить его на новый, который уже есть в векторе). На выходе должен получиться файл CMYK, размер по горизонтали не меньше 10 см при 300 dpi.
Результат нужен сегодня вечером - завтра рано утром.
Оплата ТОЛЬКО Яндекс-деньги.
Образец в приложении.
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